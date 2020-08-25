Pendik'te aracını park ederken boş araziye düştü

Kaza, Velibaba Mahallesi Dağ Çileği Sokak’ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kezban İpek, kullandığı otomobilini sokak üzerinde park etmek istediği sırada fren yerine gaza basınca yol kenarındaki boş araziye düştü. İhbar üzerine olay yerine polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, Kezban İpek'i düştüğü yerden kısa sürede çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye götürülen kadının kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Boş arazideki otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken polis ekipleri kaza ilgili soruşturma başlattı.

Görgü tanıklarından Hasan Demirtaş, "Araba aşağıya uçtu. Arabada bir bayan şoför vardı. Arabanın içerisinden bayan arkadaşı çıkardık. Polis ve sağlık ekiplerini aradık. Bayan durumu kolunda bir ağrısı vardı. Başka bir şeyi yoktu. Araçta başka birisi yoktu.’dedi