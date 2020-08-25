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25.08.2020 - 12:32 | | DHA

Pendik'te aracını park ederken boş araziye düştü

İstanbul Pendik'te aracını park etmek istediği sırada fren yerine gaza bastığı belirtilen kadın, otomobiliyle boş bir araziye düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Pendik'te aracını park ederken boş araziye düştü

 Kaza, Velibaba Mahallesi Dağ Çileği Sokak’ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kezban İpek, kullandığı otomobilini sokak üzerinde park etmek istediği sırada fren yerine gaza basınca yol kenarındaki boş araziye düştü. İhbar üzerine olay yerine polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, Kezban İpek'i düştüğü yerden kısa sürede çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye götürülen kadının kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Boş arazideki otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken polis ekipleri kaza ilgili soruşturma başlattı.

Görgü tanıklarından Hasan Demirtaş, "Araba aşağıya uçtu. Arabada bir bayan şoför vardı. Arabanın içerisinden bayan arkadaşı çıkardık. Polis ve sağlık ekiplerini aradık. Bayan durumu kolunda bir ağrısı vardı. Başka bir şeyi yoktu. Araçta başka birisi yoktu.’dedi

 

Abdulkadir Selvi'nin muhalefet yorumuGazeteciler Abdulkadir Selvi ve Avni Özgürel CNN Türk'te Uğur Önver'e gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Selvi, Karadeniz'de bulunan doğal gaz ile ilgili, muhalefetin iyi bir sınav vermediğini söyledi. Özgürel de, bu konunun Türkiye'de ortak bir mesele olduğu belirterek, 'Bir kere Genel Başkan seviyesinde mesela sayın Kılıçdaroğlu seviyesinde bir tebrik, kutlama ya da memnuniyet ifadesi duymadım ben. Sevinmemiş midir her halde sevinmiştir diye düşünüyorum' dedi.
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