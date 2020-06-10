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10.06.2020 - 09:31 | | DHA

Pendik'te cadde ortasında bıçaklı dehşet; o anlar kamerada

İstanbul Pendik'te bir kişi, daha önce kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği adamı cadde ortasında defalarca bıçakladı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Pendik'te cadde ortasında bıçaklı dehşet; o anlar kamerada

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre. A.B.K, daha önceden kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü A.K'yi caddede yürürken gördü. A.B.K, bir süre takip ettikten sonra koşarak, elindeki bıçakla A.K'yi defalarca bıçakladı. Ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli A.B.K ise yapılan incelemeler sonucunda polis tarafından gözaltına alındı. Mahallede esnaflık yapan bir kişi, "Olay burada oldu ama araba önümüzdeydi, görmedim ben çalışıyordum. Ama ikisi de bizim komşumuz. Çok geçmiş olsun diyoruz. Birisi hapse girdi, birisi yaralandı. Üzüldük, gerçekten üzücü bir olay. Durup dururken olan bir olay" dedi. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, eli bıçaklı A.B.K'nin cadde üzerinde yürüyen A.K'yi takip ettiği, koşarak peşinden gittiğini ve onu defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.

 

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