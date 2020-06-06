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06.06.2020 - 09:37 | | DHA

Pendikte pazarcılar arasında kavga

Pendik semt pazarı esnafı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı. Polis ekipleri tarafından sonlandırılan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Pendikte pazarcılar arasında kavga

Olay sabah saat 07.40'ta Doğu Mahallesi'nde bulunan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazar esnafı arasında henüz bilinmeyen sebepten tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti.

Pazar yerinin güvenlik görevlisi Murat Yıldırım, "Ses gelince kapıya çıktım. Yerler hep kandı. Kavgaya karışan pazar esnafı, akrabalar. Biri yerde yatıyordu, 4 yerinden bıçaklanmıştı. Durumu biraz ağırdı. 3-4 kişi daha yaralıydı. Ufak tefek bıçaklanmadan kaynaklanan. Polis ve ambulansı çağırdım. Arkadaşlar ivedi bir şekilde gelerek olaya müdahale ettiler. Kavganın nedenini bilmiyoruz. Kendi aralarında çıkan bir sorun. Hepsi pazarcıydı" diye konuştu.

Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
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