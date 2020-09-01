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01.09.2020 - 13:10 | | DHA

Pendik'te sahte altın bozduran kadın!

İstanbul Pendik’te bir kuyumcu dükkanına sahte altın sattığı belirlenen kadın ve onunla işbirliği yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli kadının, kuyumcuda sahte altın sattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te sahte altın bozduran kadın!

Olay, 21 Ağustos tarihinde Deniz Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kuyumcuya  giren kadın, sahte altın kolyeyi kuyumcu Ş.D.'ye satıp kayıplara karıştı. Altın kolyenin sahte olduğunu fark eden kuyumcu Ş.D. durumu hemen polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kameralara yansıyan şüpheli kadını yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptığı çalışma sonucunda kimliğini belirlediği Sultan Y.'yi dün gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Sultan Y.' nin Gaziosmanpaşa'da bulunan bir kuyumcu dükkanına sahte altın sattığı öğrenildi. Soruşturma devamında Sultan Y. ile bağlantılı olarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli daha tespit edildi. Ekipler, Sabri S. ve Yalçın T. isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüpheli kadının Pendik'te kuyumcu dükkanına girerek sahte altın sattığı anlar kameralara yansıdı.

 

 

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