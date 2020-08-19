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19.08.2020 - 22:15 |

Pendik'te yangın: 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Pendik'te bir apartman dairesinde çıkan yangında 10 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti, 4 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı.

Esenyalı Mahallesi İbni Batuta Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dairede küçük yaşta iki çocuğun bulunduğunu tespit etti.

10 yaşındaki M.B.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, 4 yaşındaki kardeşi R.B. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yangının ardından yapılan ilk incelemede M.B. ve kardeşi R.B.'nin olay sırasında evde yalnız oldukları tespit edildi.

Hayatını kaybeden M.B.'nin cenazesi Tuzla Devlet Hastanesi morguna götürülürken, ağır yaralanan R.B.'nin Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Bu arada Pendik Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Koca: "21 Eylül'de okulların açılması yaklaşımı içindeyiz"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "21 Eylül'de okulların açılması yaklaşımı içindeyiz."Sağlık Bakanı Koca: "SMA Tip-1, Tip-2, Tip-3 ilaçlarına erişimde hiçbir sorun yaşanmayacak."Bakan Koca: "(Kovid-19 tanı kitlerinin pahalı alındığı iddiası) Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım. Sağlık Bakanlığı yurt dışından alınan 8,75 dolarlık kit dışında, DMO'nun yaptığı ihalede ortaya çıkan 9,8 liranın üzerinde bir fiyat uygulaması yapmamıştır"
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