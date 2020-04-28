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28.04.2020 - 09:17 |

Pentagon ve NASA UFO görüntüleri! Uzaylılar gerçek mi, UFO görüntüleri doğru mu?

Pentagon & NASA, 2004 - 2015 yılında çekilen UFO görüntülerini yayınladı. Bu görüntüler sonrası gece saatlerinde sosyal medya deyim yerindeyse ayağa kalktı. Şimdi binlerce kişi 'Pentagon ve NASA UFO görüntüleri' diye arama yapıp 'Uzaylılar gerçek mi, UFO görüntüleri doğru mu?' sorusuna cevap arıyor.

Pentagon ve NASA UFO görüntüleri! Uzaylılar gerçek mi, UFO görüntüleri doğru mu?

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon 2004 - 2015 yılında çekilen 3 UFO videosunu yayınladı. Bu olay büyük yankı uyandırıken UFO görüntüleri her yerde aratılmaya başlandı.

 

Pentagon'un konuya ilişkin yazılı açıklamasında, yapılan inceleme sonucunda söz konusu videoların yayımlanmasının, Donanma sistemine ait hassas bilgileri içermediği ve bu sistemi tehlikeye atmayacağı kanaatine varıldığı belirtildi.

 

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