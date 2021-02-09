Periskop Nedir, Ne İşe Yarar? Periskop Nerelerde Kullanılır?

Periskop, deniz ve kara savaşlarında hedefi gizli bir şekilde izleme ve inceleme aletidir.



Periskop Nedir? Ne İşe Yarar?



Periskop savaşlarda kullanılabilecek bir üründür. Hem karada hem de denizde kolaylıkla kullanılarak inceleme yapabilir. Hedeflere görünmeden gerekli incelemeyi yaparak, bilgi akışı sağlar. Periskop daha çok denizaltında tercih edilen bir inceleme aletidir. Periskop sadece savaş için kullanılan bir ürün değildir. Özellikle tehlikeli bölgelerde araştırma yapılması için bu alet tercih edilebiliyor. Zarar verici mekanların izlemesi bu aletle yapılabiliyor.



Ne işe yaradığı hakkında birçok insan bilgi arayışına giriyor. Periskop her ne kadar izleme ve inceleme aleti olsa da, herkes tarafından kullanılan bir alet değildir. Birçok amaçla kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Herhangi bir araştırma yapılırken bölge hakkında bu aletle bilgi alınabiliyor. Bu sebepten dolayı çok tercih edilebiliyor.



Periskop Nerelerde Kullanılır?



Periskop aletinin birçok kullanım alanı bulunuyor. Hem inceleme hem de izleme yapabildiği için kullanım alanları çok geniştir. Bu aletle herhangi bir mekanın izlemesi yapılarak, o mekan hakkında veya bölge hakkında bilgi sahibi olunabilir. Çok fazla dikkat çekmemesi savaşlarda tercih edilme nedeni oluyor.



Kolay kullanımıyla her bölgeye hakim olmak ve izleme yapmak mümkündür. Periskoplar optik bir düzeneğe sahip aletlerdir. Prizma nedeniyle görüş açısını en iyi şekilde sağlar. Periskop aletlerinde uzun bir boru bulunuyor ve boru denizin yüzeyine çıkarak deniz yüzeyini detaylı olarak izleyebiliyor. En çok kullanıldığı alan denizaltılarıdır.