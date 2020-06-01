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01.06.2020 - 11:34 | | DHA

''Pes artık'' dedirten görüntü! Ne sosyal mesafe ne maske...

Edirne'nin Keşan ilçesinde, ailevi sorunları olduğu iddia edilen H.E., 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak, intihara kalkıştı. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kişiler, intihar girişimini cep telefonlarının kameralarıyla görüntüleyerek, yan yana izledi.

''Pes artık'' dedirten görüntü! Ne sosyal mesafe ne maske...

Olay, saat 09.00 sıralarında, Edirne İspat Cami Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Eşi ve ailesiyle sorunları olduğu iddia edilen H.E.(26), 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak, intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de binanın altına hava yatağı açtı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerine gelerek, polis ekipleriyle birlikte H.E.'yi inmesi için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada çevrede toplanan ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kişiler, intihar girişimini cep telefonlarıyla görüntüleyerek, yan yana dururken izledi.

Polis ekipleri de uyarılarda bulunup, meraklı kişileri dağıtmaya çalıştı. H.E., yaklaşık 1 saat sonra intihardan vazgeçirilerek, polis ekipleri tarafından indirildi. H.E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Pes artık dedirten görüntü Ne sosyal mesafe ne maske...

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