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26.01.2021 - 19:07 | | DHA

'Pes artık' dedirtti! Evine bırakıldı ama durmadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çevresindekilere sataşan alkollü kişi, polis ve bekçi ekiplerince evine bırakıldı. Bir süre sonra evinin önünde çevresindekleri rahatsız etmeye devam eden Mustafa A., bu kez ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ereğli'de akşam saatlerinde alkolün etkisiyle ilçe merkezinde çevreye rahatsızlık veren Mustafa A., polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ve bekçiler, çevresindekilere sataşan Mustafa A.'yı sakinleştirdikten sonra ekip aracına alarak evine bıraktı.

Polislerin ayrılmasının ardından tekrar evinden çıkan Mustafa A. bu kez Abalı Mahallesi'nde çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine tekrar gelen polis ekipleri, Mustafa A.'yı ambulansla hastaneye götürmek istedi.

Mustafa A., hastaneye gitmemek için bir süre direndi. Güçlükle ambulansa bindirilen Mustafa A., tedavisi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Pes artık dedirtti Evine bırakıldı ama durmadı

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 26 Ocak 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1791 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede." dedi.
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