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08.05.2020 - 12:25 | | DHA

Pes dedirten olay! Kafede toplanıp nargile içtiler

Bursa’da corona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kafede yakalanan 18 kişiye, toplam 56 bin 700 TL ceza kesildi.

Pes dedirten olay! Kafede toplanıp nargile içtiler

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesinde salgın nedeniyle kapalı olması gereken bir kafenin faaliyetine devam ettiği ihbarını aldı.

Kafeye baskın düzenleyen ekipler, 18 kişiyi nargile ve çay içip, tavla oynarken yakaladı. Polis ekipleri, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet eden 18 kişiye, kişi başı 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplam 56 bin 700 TL ceza kesti.

 

İstanbul'da bekçi sopayla kendisine saldıran şahsı böyle vurduİstanbul Arnavutköy’de fırın önlerinde yoğunluk yaşanmaması ve sosyal mesafenin korunmasını sağlamak için görev yapan bekçi şüphelendiği bir araçtaki kişilerin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Araçtaki şüphelilerden biri kimliğini vermek istemeyerek mahalle bekçisini sopayla elinden yaraladı. Bekçi şüpheliyi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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