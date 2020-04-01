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01.04.2020 - 17:28 | | İHA

Pes dedirten olay! Önce çarptı sonra bakıp kaçtı

Bodrum’da köpeği ezip geçen otomobil sürücüsünün ezdiği köpeğe bakıp yoluna devam etmesi bu kadarına da pes dedirtti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise kan dondurdu.

Pes dedirten olay! Önce çarptı sonra bakıp kaçtı

Olay, Pazartesi günü akşam saatlerinde Türkbükü Mahallesi’nde yaşandı. Sahil kenarında seyreden bir otomobil, “Shakespeare” isimli köpeğe aracın altına alarak ezdi. Köpeğin ezdikten sonra duran araç köpeğin yaralandığını gördüğü halde hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı. Acılar içinde kıvranan köpeğe dönüp baktıktan sonra kaçan sürücünün tavrı bu kadarına da pes dedirtti. Veterinere götürülen "Shakespeare" isimli köpeğin bir süre sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Sosyal medya “Türkbükü patileri” gurubu üyeleri ise olaya tepki gösteri. Hayvan severler tarafından büyük tepki toplayan ve olayın peşini bırakmayan vatandaşlar aracın plakasını alarak Jandarma ekiplerine bildirdi. Hayvan severler köpeğe çarpan şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

Jandarma ekipleri köpeğe çarpan şahısları gözaltına alarak savcılığa sevk ettiği öğrenildi.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelerin bağış kampanyasıyla ilgili açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile video konferans toplantısında konuştu. Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek onlara dağıtılacaktır. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir" dedi.
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