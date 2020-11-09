MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Peşmerge Tugay Komutanı: 'PKK, Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştır'
ABONE OL
09.11.2020 - 13:20 | | AA

Peşmerge Tugay Komutanı: 'PKK, Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştır'

Peşmerge Tugay Komutanı Necat Ali, terör örgütü PKK’nın Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğradığını ve kendileriyle savaşacak gücü kalmadığını söyledi.

Peşmerge Tugay Komutanı: 'PKK, Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştır'

Erbil merkezli Rudaw televizyonuna konuşan Ali, terör örgütü PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) karşısında büyük bir yenilgiye uğradığını belirtti.

PKK’nın son dönemde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) artan terör eylemlerini değerlendiren Ali, "PKK'nın tacizlerine ve ihlallerine karşı bir sınırlama getirilmesi gerekiyor. Söz konusu bölgelerin kontrolünü sağlamak için gereken kudretimiz var." ifadelerini kullandı.

Ali, Erbil ve Bağdat yönetimlerinin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 9 Ekim'de imzaladıkları Sincar anlaşmasına değinerek, PKK'nın bölgeden çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Peşmerge Tugay Komutanı, PKK'nın Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğradığına dikkati çekerek, "Açık söylüyorum PKK, Peşmerge ile savaşacak güçte değil." dedi.

Saros Körfezi'nde batan tekneden 4 saat yüzerek kurtulan Erden: Tekne 1 dakika içinde battıEdirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün batan balıkçı teknesinden 4 saat yüzerek kıyıya çıkan Murat Erden (32), teknenin dalga darbesi sonrası su almaya başladığını belirterek, Zaten saniyelik bir şey oldu. Biz de anlamadık. Tekne önce yana devrildi. Yana devrilince de bizi savurdu. Zaten 1 dakika içerisinde battı tekne. Belki 1 dakika bile sürmedi dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pınar Gültekin cinayeti davası başlandı!

Pınar Gültekin cinayeti davası başlandı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

Ayvalık’ta sahte rakı can aldı!

Ayvalık’ta sahte rakı can aldı!

Sıradaki Haber