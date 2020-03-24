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24.03.2020 - 10:40 | | DHA

Piknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldı

Mardin'in Derik ilçesinde, polis ekipleri, Gap Şelalesi'nde piknik yapanları uyararak, şelaleye giden yolu iş makinesi ve taşlarla kapattı.

Piknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldı
Piknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldı
Piknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldı
Piknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldı
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Türkiye'nin 223'üncü Tabiat Parkı ilan edilen Derik ilçesindeki Gap Şelalesi'nde piknik yapanları tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Corona virüs önlemleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanmasına rağmen Gap Şelalesi'nde çok sayıda kişinin piknik yaptığını gören polis ekipleri, zırhlı araçta Türkçe ve Kürtçe uyarı anonsu yaparak, bu kişilerden evlerine gitmelerini istedi.

Uyarıların ardından piknikçilerin alandan uzaklaştığı görülürken, Gap Şelalesi'ne giden yol ise polis ekipleri tarafından iş makinesi ve taşlarla kapatıldı.

 

Bedava araç dezenfektesine akın ettilerBodrum Belediyesi tarafından ücretsiz araçlar dezenfekte edildiğini duyan vatandaşlar, araçlarına dezenfekte yapılan Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
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