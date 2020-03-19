Pınar Fidan’ın Alevilerle ilgili skandal sözlerine tepki yağıyor!

Tuz-Biber adlı stand-up gösterisinde sahne alan Pınar Fidan isimli kişinin Madımak Katliamı’na gönderme yaparak Alevi vatandaşlara yönelik sarf ettiği ayrımcı ifadeler büyük tepki topladı.

Fidan, Madımak Katliamı'na da göndermede bulunarak “Toplayıp hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var" ifadesini kullandı.

On binlerce kişi bu sözlere tepki gösterirken, söyledikleri büyük tepki çeken Fidan, Instagram hesabını kapattı. Ancak hesabını kapatmadan önce bir açıklama yapan Fidan, kendisinin de Alevi olduğunu ve ironi yaptığını savundu:

Gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Pınar Fidan şunları söyledi; "Merhaba arkadaşlar. Uğraşmak istemedim başta ama bu kadar kişi tarafından yanlış anlaşıldı bir kere daha buradan açıklayayım. İzlediğiniz videoda tam tersini düşündüğüm bir şeyi ironi olarak anlatıyorum. Mizah dalga geçmek yada küçümsemek için değil eleştirmek için yaptığımız bir şey. İnsanların gelen düşüncesini tekrar ederek aslında anladığınızın aksine öyle düşünenlerle dalga geçiyorum. Önemi yok ama ben aleviyim ve alevi düşmanı olduğumu düşünüp beddua, küfür ve hakaret eden bu kadar çok insan olabilmesine şaşırdım ve üzüldüm. Bunun benimle ilgili olmadığını biliyor ama hepimizi için üzücü. Videonun başı sonu olmadığı içinde yanlış anlaşılmış olabilir. Orada alevi diye bahsettiğim kişi dayım. Can sağlığı diyelim ne diyelim."