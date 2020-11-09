MuÄŸla 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±klar CemalÂ Metin AvcÄ± ile kardeÅŸi Mertcan AvcÄ±, GÃ¼ltekin'in yakÄ±nlarÄ±, baro temsilcileri,Â Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± avukatÄ±, kadÄ±n haklarÄ± derneÄŸiÂ Ã¼yeleri ve taraf avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmada jandarma ve polis ekipleri tarafÄ±ndan geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemiÂ alÄ±ndÄ±. DavayÄ± takip etmek isteyen PÄ±nar GÃ¼ltekin'in yakÄ±nlarÄ±, okul arkadaÅŸlarÄ±Â ve Ã§ok sayÄ±da kadÄ±n derneÄŸi Ã¼yesi de adliyeye geldi.

DuruÅŸma Ã¶ncesi bazÄ± kadÄ±n dernekleri "KadÄ±na ÅŸiddete son, PÄ±nar iÃ§inÂ adalet" pankartÄ± aÃ§tÄ±.

KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu Ã¼yesi bir grup adliyeÂ Ã¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Olay

MuÄŸla SÄ±tkÄ± KoÃ§man Ãœniversitesi Ä°ktisat BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸrencisi PÄ±narÂ GÃ¼ltekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnÄ±z yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evindenÂ ayrÄ±lmÄ±ÅŸ, aynÄ± gÃ¼n ablasÄ±yla telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra kendisinden bir dahaÂhaber alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±.

Ailesinin, Akyaka Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na kayÄ±p ihbarÄ±nda bulunmasÄ±Â Ã¼zerine baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada GÃ¼ltekin'i tanÄ±yan kiÅŸilerin listesi Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ veÂ bÃ¶lgedeki gÃ¼venlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ± incelenerek gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadelerineÂ baÅŸvurulmuÅŸtu.

ÅžÃ¼phe Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan genÃ§ kÄ±zÄ±n eski erkek arkadaÅŸÄ± CemalÂ Metin AvcÄ±, ilk ifadesinde hakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± kabul etmese de delilleriÂ gÃ¶rÃ¼nce bir sÃ¼re arkadaÅŸlÄ±k yapÄ±p ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± GÃ¼ltekin'i baÄŸ evinde Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼,Â cesedini yaktÄ±ktan sonra varille GÃ¼laÄŸzÄ± mevkisindeki ormanlÄ±k alana attÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â itiraf etmiÅŸti.

AvcÄ±, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸince tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Cemal Metin AvcÄ±'nÄ±n kardeÅŸi Mertcan AvcÄ± da, yapÄ±lan soruÅŸturmaÂ neticesinde telefon sinyallerinin aÄŸabeyiyle aynÄ± zaman diliminde olay yeri veÂ yakÄ±nlarÄ±nda tespit edilmesi Ã¼zerine jandarma ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, 2Â Ekim tarihinde "delil karartmak" suÃ§lamasÄ±yla Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i sulh cezaÂ hakimliÄŸince tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

MuÄŸla 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal MetinÂ AvcÄ±'nÄ±n "canavarca hisle veya eziyet Ã§ektirerek Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§undanÂ aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, kardeÅŸi Mertcan AvcÄ±'nÄ±n ise "suÃ§ delillerini yok etme,Â gizleme veya deÄŸiÅŸtirme" suÃ§undan 5 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±Â istenmiÅŸti.

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