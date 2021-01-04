Pınar Gültekin davasında sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıkıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup, yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Muğla Jandarma Komutanlığı ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda, HTS kayıtlarından, tutuklu şüpheli Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan, kardeşi Mertcan Avcı da 'yardım ve yataklık' suçundan hakim karşısına çıktı. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın olay sırasında cezai ehliyetin tam olup olmadığını gösteren rapor istenmesine, Gültekin'in ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tip Kurumu 1. İhtisas Kurulu'ndan rapor istenmesine ve yeni tanıkların dinlenmesine hükmederek, duruşmayı erteledi. Dava kapsamında geçtiğimiz günlerde ise, olayın gerçekleştiği bağ evinde keşif gerçekleştirildi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Mahkeme heyetinin ilk duruşmada istediği raporlar, mahkemeye ulaştı. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin tanzim ettiği raporda Avcı'nın, olay sırasında akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğu bildirildi. Adli Tip Kurumu 1. İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda ise Gültekin'in cesedinin yanmasından dolayı kesin ölüm nedeninin bulunamadığı ancak boğularak ölmüş olabileceği belirtildi.

İKİNCİ DURUŞMA BUGÜN

Davanın 2'nci duruşması, bugün Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 13.30'da görülecek.

Duruşmadan önce açıklama yapan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mahkemeye ulaşan keşif raporunun kendilerini tatmin etmediğini söyledi. Epözdemir, "Sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu düşünüyorduk. Tahrikten faydalanmak için ezberletilmiş savunmalar yapıyordu. Planlı ve programlı bir cinayet işledi. Ardından suç delillerini gizliyor. Kendisinin talebi olmamasına rağmen cezai ehliyetinin olup olmadığını belirlemek amacıyla rapor istendi. O raporda da cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı. Ardından keşif yapıldı ancak bilirkişi raporu bizi tatmin etmedi. Çünkü bilimsel olmadığını düşünüyoruz. Keşif mahallinde yanan değil, normal bir varil kullandı. Bunun yanı sıra raporda fizik ve kimya bilimine ilişkin tespitler yer alıyor. Bu sebeple biz raporu fizik ve kimya mühendisinin tanzim etmesini beklerdik. Ancak hazırlayan bir polis memuru olduğu için bizi memnun etmedi. Bugün fizik veya kimya mühendisleri tarafından rapor istenmesini talep edeceğiz. Keşif mahallinin mülkiyeti sanıklarda olduğu için istedikleri gibi tanzim etmişler. Savunmalarını tasdikleyecek şekilde kokoreç kapları koymuşlar. Bu yönüyle de akademik bir rapor olmadı. Bugün 3'ü mahkeme huzurunda 5 tanık dinlenecek. Adli Tıp Genel Kurulu'ndan bir rapor gelmesini bekliyoruz. Öte yandan mahkeme, telefonun iCloud şifresinin belirlenmesi için ABD'ye müzekkere yazdı. Böyle bir şeye hiç şahit olmadım. Bu müzekkerenin amacı maktuleyi kötü göstermektir. Bu müzekkerenin cevabı ne zaman gelir bilmiyoruz. Bu ara karardan rücu isteyeceğiz. Mahkeme burada rücu ederse esas hakkında mütalaa için dosyanın savcılığa verileceğini umut ediyoruz" dedi.