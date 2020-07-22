22.07.2020 - 16:41 | | DHA
Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoför işten çıkarıldı
Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan özel halk otobüs şoförünün sertifikası iptal edildi.
Vahşice katledilen Pınar Gültekin hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan özel halk otobüsü şoförü sosyal medyada büyük tepki çekti.
Sosyal medyadaki tepkiler sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'den yapılan açıklamada, "İBB olarak hiçbir şekilde; bir özel halk otobüsü şoförünün dün kaybettiğimiz Pınar Gültekin ve genel olarak kadınlar hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeleri kabul edemeyiz. Kendisinin sertifikası iptal edilmiştir" denildi.
İnşaat işçisi kuzenler öldürülüp ormana gömülmüş!Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde, evde tadilat çalışması yapan kuzen Salim Çatma ve Soner Çatma'nın öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, cesetleri traktörle ormana taşıyarak gömdükleri tespit edilen ev sahibi İsmail A., oğlu Serkan A. ve akrabaları S.K. ise aranıyor.