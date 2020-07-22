Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoför işten çıkarıldı

Vahşice katledilen Pınar Gültekin hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan özel halk otobüsü şoförü sosyal medyada büyük tepki çekti.

Sosyal medyadaki tepkiler sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'den yapılan açıklamada, "İBB olarak hiçbir şekilde; bir özel halk otobüsü şoförünün dün kaybettiğimiz Pınar Gültekin ve genel olarak kadınlar hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeleri kabul edemeyiz. Kendisinin sertifikası iptal edilmiştir" denildi.





