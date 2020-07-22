Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili son gelişmeler! & Pınar Gültekin kimdir, kaç yaşındaydı, neler yaşandı?

Muğla'da 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedenine dün ulaşıldı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olaya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ta Twitter üzerinden yayımladığı mesajla olayın en yakın takipçisi olacaklarını duyurdu. Katilin en ağır cezayı alması için gerekli olan her şeyi yapacaklarını açıkladı. Muğla'da Üniversite öğrencisi olan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı, Jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Katilin açıklamaları tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Peki Pınar Gültekin kimdir?

PINAR GÜLTEKİN KİMDİR?

Muğla’nın Ula ilçesinde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz’dan beri kayıptı. İstanbul’da yaşayan ablası Sibel Gültekin, en son geçen perşembe günü telefonda görüştüğü kardeşinden bir daha haber alamayınca, annesi Şefika Gültekin ile birlikte Muğla’ya gitti.

Aile, kızlarının bulunması için Akyaka Karakol Komutanlığı’na gidip kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından genç kızın bulunması için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Beşinci günün ardından genç kadının cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık bir alanda bulundu. Gültekin’in, eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen evli ve bir kız çocuğu babası olduğu belirlenen Cemal Metin Avcı (32) tarafından katledildiği ortaya çıktı.

"AYNI SAVUNMA"

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gültekin’i bulmak için genç kızın son görüldüğü bölgede bulunan kafe, iş yeri ve benzinliklere ait 100’ün üzerinde güvenlik kamerasını incelemeye aldı Polis ve jandarma ekipleri, akaryakıt istasyonunda büyük bir pet şişeyle benzin alan zanlı Cemal Metin Avcı’dan şüphelenerek takibe aldı.

Evinde gözaltına alınan Avcı, emniyette verdiği ilk ifadesinde genç kadının kendisini tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürerek, “Pınar ile ilişkimiz vardı,‘Eşine söylerim’ diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi. Verecektim ama sinirlendim, tartıştık. Bir anlık öfke ile öldürdüm” dedi.

Ancak jandarmaya verdiği ifadesinde ise, “Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım. Sonra varile soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum. Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu.

Barışıp, birlikte olmayı düşünüyordum” dediği öğrenildi. Avcı’nın ifadesinden yola çıkan jandarma ve polis ekipleri Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi’ndeki ormanlık alana gitti.

Ekipler, dün sabah saat 05.00 sıralarında bölgede bulunan çöp varilini kesip Gültekin’in yanmış cesedine ulaştı.