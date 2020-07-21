Pınar Gültekin kimdir? Pınar Gültekin bulundu mu?

Son günlerde hem sosyal medyada hem de televizyon kanallarında konuşulan Pınar Gültekin bugün son dakika gelişmesiye tekrar gündeme geldi. 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin ile ilgili Twitter, Instagram, Facebook hesaplarından yüzlerce paylaşım yapıldı. Ünlü isimlerinde destek olduğu Pınar Gültekin'i arama çalışmalarında gelişme yaşandı. İşte Pınar Gültekin haberleri...

PINAR GÜLTEKİN KİMDİR, BULUNDU MU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı.

Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla’ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

Son dakika | 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekinden kahreden haber geldi



ACI HABER GELDİ

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları özel ekiple çalışmalarını sürdürürken, Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kadın cesedi olduğu ihbarı geldi. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'e ait olduğu tespit edildi.

Boğularak öldürüldüğü üzerinde durulan Gültekin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika | 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekinden kahreden haber geldi

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren ekipler, güvenlik kameralarının görüntülerinden Pınar Gültekin'in kaybolmadan önce bir kişi ile alışveriş merkezinde oturduğu, ardından da bu kişiyle birlikte buradan ayrıldığı tespit edildi. Gültekin'in en son görüldüğü kişiyi gözaltına alan ekipler, sorgulamak üzere karakola götürdü.

BAĞ EVİNE GÖTÜRÜP ÖNCE DÖVMÜŞ, SONRA BOĞMUŞ

Yapılan araştırmalarla cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar, bayıldı. C.M.A. da genç kızı boğarak öldürdü.

CANSIZ BEDENİNİ VARİLE KOYUP, TAŞIMIŞ

Pınar'ın cansız bedenini de varile koyup, ormanlık alana götürüp attı. Şüpheli C.M.A.'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.