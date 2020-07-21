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21.07.2020 - 07:00 | | ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Pınar’dan 4 gündür haber yok

Muğla’nın Ula ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz’dan beri kayıp.

Pınar’dan 4 gündür haber yok
ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

İstanbul’da yaşayan ablası Sibel Gültekin, en son geçen perşembe günü telefonda görüştüğü kardeşinden bir daha haber alamayınca, Muğla’ya gitti. Aile, kızlarının bulunması için Akyaka Karakol Komutanlığı’na gidip kayıp ihbarında bulundu. Jandarma arama çalışması başlatırken kardeşinin hayatından endişe duyduğunu söyleyen abla Sibel Gültekin şunları söyledi: “Kardeşim Muğla’da üniversite okuyordu ve burada kendi evinde kalıyordu. En son geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla konuştum. Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Bir daha ulaşamadık. Yakın arkadaşlarının da herhangi bir bilgisi yok.”

Pınar Gültekin’in yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Selver Gise de “Her gün mutlaka telefonda da olsa görüşürdük. Kendisine perşembe günü saat 16.00’da Whatsapp’tan yazdım, mesajım görüldü ancak bir saat sonra okudundu. Ama bir dönüş yapmadı. Daha sonra aradığımda telefonu kapalıydı. Hayatta böyle bir şey yapmazdı. Bir yere gitmiş olsaydı mutlaka bana söylerdi. Telefonu kapalı olmazdı. Başına kötü bir şey gelmiş olabilir.”

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