MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Pişman babalar: Kızlar okusun!
ABONE OL
09.10.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

Pişman babalar: Kızlar okusun!

Maltepe Üniversitesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde kızların temel eğitim hakkına dikkat çekmek amacıyla üç şehirden seçilen üç baba ve kızlarının hikâyesinin işlendiği kısa filmler yayınladı.

Pişman babalar: Kızlar okusun!

Van’da yaşayan inşaat işçisi Gürgün Tomris, üçü kız, altı çocuk babası. En büyük kızını hiç okula göndermeyen Tomris, şu anda lise öğrencisi olan Hayriye’yi ise ilkokuldan sonra okutmayacaktı. Öğretmenleri devreye girdi, ikna olan Tomris, “Ben şimdi başka babaları ikna ediyorum” diye konuşuyor.

Hakkari Yüksekova’ya bağlı Örnek köyünde çiftçilik yapan Cemal Temir, 10 çocuk babası. Kızlarını okutmayan Temir’in en küçük kızı Hatice Temir ise kaçarak köy ilkokuluna gidip geldi. “İlkokuldan sonra okumak yok” diyen babasının baskısı karşısında evlenip şehir dışına yerleşen ablasının yanına kaçtı. Okumaya devam etti ve Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Baba Cemal Temir, “Ben yaptım, kimse yapmasın, siz kızlarınızı okutun” diyor.

Mizgin’in futbol aşkı

Malatyalı Hamza Onuk ise, üç çocuk babası. O, kızının okumasına değil, futbol oynamasına karşı çıktı. Mizgin, formalarını ve kramponlarını saklayarak uzun süre antrenmanlara, maçlara babasından gizli gitti. Malatya Kadın Futbol Takımı’na seçilen Mizgin Onuk, Spor Lisesi sınavına da gizlice girip dereceyle kazandı. Kayıt aşamasında babasının imzası zorunlu tutulunca gerçeği açıkladı. Bu sırada profesyonel ligde oynamaya başladı ve halen takımın kaptanlığını yapıyor.

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstismardan gözaltındaki anne ve sevgilisinden iğrenç savunma!

İstismardan gözaltındaki anne ve sevgilisinden iğrenç savunma!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Son dakika... Akılalmaz tuzak! Youtube'a yükleyip yorum yazandan 2500 TL istedi...

Son dakika... Akılalmaz tuzak! Youtube'a yükleyip yorum yazandan 2500 TL istedi...

Sıradaki Haber