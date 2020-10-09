Pişman babalar: Kızlar okusun!

Van’da yaşayan inşaat işçisi Gürgün Tomris, üçü kız, altı çocuk babası. En büyük kızını hiç okula göndermeyen Tomris, şu anda lise öğrencisi olan Hayriye’yi ise ilkokuldan sonra okutmayacaktı. Öğretmenleri devreye girdi, ikna olan Tomris, “Ben şimdi başka babaları ikna ediyorum” diye konuşuyor.

Hakkari Yüksekova’ya bağlı Örnek köyünde çiftçilik yapan Cemal Temir, 10 çocuk babası. Kızlarını okutmayan Temir’in en küçük kızı Hatice Temir ise kaçarak köy ilkokuluna gidip geldi. “İlkokuldan sonra okumak yok” diyen babasının baskısı karşısında evlenip şehir dışına yerleşen ablasının yanına kaçtı. Okumaya devam etti ve Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Baba Cemal Temir, “Ben yaptım, kimse yapmasın, siz kızlarınızı okutun” diyor.

Mizgin’in futbol aşkı

Malatyalı Hamza Onuk ise, üç çocuk babası. O, kızının okumasına değil, futbol oynamasına karşı çıktı. Mizgin, formalarını ve kramponlarını saklayarak uzun süre antrenmanlara, maçlara babasından gizli gitti. Malatya Kadın Futbol Takımı’na seçilen Mizgin Onuk, Spor Lisesi sınavına da gizlice girip dereceyle kazandı. Kayıt aşamasında babasının imzası zorunlu tutulunca gerçeği açıkladı. Bu sırada profesyonel ligde oynamaya başladı ve halen takımın kaptanlığını yapıyor.