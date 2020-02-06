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06.02.2020 - 14:04 | | AA

Pistten çıkan uçak parçalara ayrılıp kaldırılacak

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın enkazında çalışmalar başladı.

Pistten çıkan uçak parçalara ayrılıp kaldırılacak

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ve Pegasus teknik ekipleri, İzmir-İstanbul seferini yapan ve dün 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan Boeing 373 tipi uçağın enkazına geldi.

İlk önce uçağın içinden ve dışından etrafa yayılan parçaları toplayan ekipler daha sonra uçağın kanatlarını gövdesinden ayırmak için kesim çalışmalarına başladı.

Uçağın enkazı parçalara ayrılıp kaldırılacak.

Bu arada yolcu bagajlarını almak için de iki taşıyıcı araç uçağın yanına getirildi.

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