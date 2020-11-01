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01.11.2020 - 10:37 | | DHA

Pitbulllar dehşet saçtı! 53 tavuk telef oldu

Bursa’da Mustafa Çalı’nın (52) iş yerinin terasında beslediği 53 tavuk, komşusunun pitbull cinsi 2 köpeğinin saldırısına uğradı. Tüm tavukları telef olan ve 7 bin lira zararı olduğunu ifade eden Çalı, şikayetçi oldu.

Pitbulllar dehşet saçtı! 53 tavuk telef oldu

Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Köşk Caddesi üzerinde iş yeri olan Mustafa Çalı, teras katında 10'u Wyandotte, 43'ü Suseks cinsi 53 tavuğu hobi amaçlı beslemeye başladı. Ancak Çalı, dün sabah iş yerine geldiğinde tavuklarının saldırıya uğrayıp, telef olduğunu gördü.

Çevrede araştırma yapan Çalı, bir tavuğun komşusunun beslediği pitbull cinsi köpeklerin kulübesinde olduğunu fark etti. Tavuklarına 2 pitbullun saldırdığını öğrenen Çalı, polise şikayetçi oldu. Mustafa Çalı, yaşadığı üzüntüyü şöyle anlattı:

“Arka komşumuzun köpekleri yandan gelip, bütün tavuklarımı katletmiş. Biz de her yere dilekçe verdik. 53 tavuğum vardı. Hobi olarak besliyordum ama içinde hem süs hem de yumurtalık olanlar vardı. Wyandotte cinsi olanlar tanesi 300 liradan satılıyor. Diğerleri de 60-70 liradan satılıyor. Maalesef hepsi bir akşamda gitti. Köpeklerin sahipleri, 300 lira para verelim dediler. 7 bin liraya yakın zararımız var. Dilekçelerimizi verdik gerekli yerlere, talep edeceğiz karşı taraftan" dedi.

Polis ekipleri, soruşturma başlattı.

 

 

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