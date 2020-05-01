01.05.2020 - 09:54 | | DHA
Piyasa değeri 1,5 milyon lira olan sahte içki ele geçirildi
Adana polisinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 7 bin 425 litre sahte içki ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmanın ardından merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi’ndeki merdiven altı bir imalathaneye baskın düzenledi. İmalathanede yapılan aramada, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 7 bin 425 litre sahta içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.