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22.06.2020 - 20:58 | | DHA

Piyasa değeri çok yüksek! Villayı dönüştürmüşler: Hepsi ele geçirildi

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde üç katlı villaya yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan çok sayıda elektronik sigara ve bunlara ait kaçak likitler ile elektronik sigara likidi yapmaya yarayan yaklaşık 1 ton ham madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Piyasa değeri çok yüksek! Villayı dönüştürmüşler: Hepsi ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlı Mahallesi yakınlarındaki üç katlı bir villada kaçak elektronik sigara satışı ve bunlara ait malzemelerin imalatının yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin içinde yüklü miktarda elektronik sigara ve bunlara ait likitler, likit yapımında kullanılan yaklaşık 1 ton hammadde, boş şişeler ve etiket ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu öğrenilirken, şüphelilerin imalathaneye çevirdikleri villaya ayda 2 bin 500 TL ödedikleri öğrenildi. Olayla ilgili olarak M.T., S.Ö. ve M.C.B. şüpheli gözaltına alındı.

Piyasa değeri çok yüksek Villayı dönüştürmüşler: Hepsi ele geçirildi

VİLLAYI RAFLARLA DÖŞEMİŞLER

Kaçakçılık şüphelilerinin, elektronik sigaralar, likitler, hammaddeler, etiketler ve boş şişeler ile hazır hale gelen kaçak ürünler için evin içine özel raflar döşediği gözlenirken, villanın mağazayı andıran görüntüsü polisleri bile şaşırttı.

Piyasa değeri çok yüksek Villayı dönüştürmüşler: Hepsi ele geçirildi

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (22 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 188 bin 897, can kaybı 4 bin 974 oldu. Son 24 saatte 1293 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 161 bin 533'e ulaştı.
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