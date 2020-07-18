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18.07.2020 - 22:09 | | İHA

Piyasaya sahte para süreceklerdi! Yakalandılar

Kastamonu'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Piyasaya sahte para süreceklerdi! Yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Kastamonu’ya gelen 3 kişinin bir iş yerinde sahte para ile alışveriş yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonda 50, 100 ve 200 liralık banknotlar halinde sahte 15 bin lira ele geçirdi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi yapılan bu çalışmayla dolandırıcılık olaylarının önlendiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını, konuya hassasiyet göstermelerini, şüpheli gördükleri tüm olayları 155 Polis İmdat hattına bildirmelerini rica ediyoruz. Suç ve suçluyla mücadeleye en etkin şekilde kararlılıkla devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Bakan Koca paylaştı: Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Erzurumspor'un taraftarına kalabalık yerlerden uzak durma çağrısı yaparak, "Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı" dedi.
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