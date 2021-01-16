PKK-DAEŞ kirli iş birliği

Yunanistan sınırını lastik botla geçmeye çalışırken yakalan üç kişiden aralarında eski Ergani DBP İlçe Başkanı’nın da bulunduğu ikisinin terör örgütü PKK, diğerinin ise terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, aralarında eski Ergani DBP İlçe Başkanı’nın da bulunduğu üç şüpheli, 12 Ocak’ta Meriç Nehri üzerinden lastik botla Yunanistan’a kaçmaya çalışırken Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen takip ve operasyon sonucunda Uzunköprü Sınır Hattı’nda yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen ve haklarında terör örgütü üyesi olma suçundan daha önceden işlem yapıldığı tespit edilen şüphelilerden ikisi tutuklanırken, diğeri yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, söz konusu operasyon ile geçmişte terör örgütü PKK elebaşlarından “Cemal” kod adlı Murat Karayılan’ın, “DAEŞ ile iş birliği yapılması” yönünde örgüt mensuplarına verdiği talimatın Edirne’de yapılan operasyonla gün yüzüne çıktığını vurguladı.



Bolu’da DAEŞ baskını



Bolu’da da terör örgütü DAEŞ’e üye olmak suçundan haklarında adli süreç başlatılan iki şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Kent merkezinde olduğu tespit edilen Irak uyruklu şüpheliler M.H.H.A.M. (31) ile İ.A.H.A.R. (46) kaldıkları adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.