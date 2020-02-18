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18.02.2020 - 12:38 | | DHA

PKK işbirlikçilerine operasyon! 16 kişi gözaltına alındı

Siirt’te, terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

PKK işbirlikçilerine operasyon! 16 kişi gözaltına alındı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, terör örgütü PKK adına işbirlikçi faaliyetlerde bulunan ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

 

 

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