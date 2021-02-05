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05.02.2021 - 10:23 | | AA

PKK işkencesinde böbreği çalışamaz hale geldi

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde  çocuğuyla  birlikte suçsuz yere YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulan babanın işkenceler  yüzünden bir böbreği çalışamaz hale geldi.

PKK işkencesinde böbreği çalışamaz hale geldi

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor ilinin doğu kırsalında işgal ettiği Tayyane beldesinde 45  yaşındaki Hammade Ali ve 14 yaşındaki oğlu Saad Ali'yi motosiklet hırsızlığı  suçlamasıyla alıkoydu.

Beldede motosiklet hırsızlığına karışanların YPG/PKK'lı  teröristlerinden olması nedeniyle örgüt suçu, baba ve oğluna yıktı.

Alıkonulan baba ve oğlu, YPG/PKK'nın işgalindeki Ömer Petrol sahasında  tutuldukları merkezde 4 gün boyunca çeşitli işkencelere maruz kaldı.

İşkencelere dayanamayarak fenalaşan baba, bir böbreğinin çalışamaz  hale gelmesi üzerine oğluyla birlikte serbest bırakıldı

AA, YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulan baba Hammade Ali'nin  sırtındaki darp ve işkence izlerini gösteren fotoğraf karelerine ulaştı.

 

  

 
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