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22.01.2021 - 09:54 | | DHA

PKK/KCK soruşturmasında 7 şüpheliye gözaltı kararı

Terör örgütü PKK/KCK ve gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösterdikleri iddia edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

PKK/KCK soruşturmasında 7 şüpheliye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Soruşturmada, PKK/ KCK terör örgütü ve örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde ifade, fotoğraf teşhisi bulunan ve yine haklarında iletişim tedbiri uygulanarak suç unsuru görüşmeleri tespit edilen 7 şüpheli hakkında bugün gözaltı kararı verildi.

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