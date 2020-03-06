PKK Varank'a suikast hazırlığı yapmış

Terör örgütü PKK’nın İstanbul’da şehit cenazeleri, kalabalık toplantı noktalarına saldırı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a yönelik suikast planlandığı ortaya çıktı.

Yakalanan teröristlerden birinin telefonunda Bakan Varank’ın fotoğrafı bulunurken, yurtdışından örgüt mensuplarına gönderilen mühimmat elektrik süpürgesinin içinden çıktı.

Örgüt üyeliği

Yürütülen soruşturma kapsamında PKK terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 29 şüpheli hakkında “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından dava açıldı. İddianamede, 26 Ağustos 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yakalanan terörist Botan Zağroz kod adlı Mehmet Kırık’ın, örgütün büyükşehir merkezlerinde saldırı planladığını itiraf ettiği belirtildi. Kırık’ın ifadesinde, örgütün büyükşehirlerde şehit cenazeleri, kalabalık toplantı yerleri gibi noktalara saldırı planladığı ve Bakan Mustafa Varank’a yönelik uzun menzilli silah ile suikast yapılacağını söylediği belirtildi. Şerzan kod adlı terörist Ahmet Nadiroğlu ile Cuma kod adlı terörist Süleyman Günyeli’nin de saldırılar için hazırlık içerisinde olduklarını anlatıldı.

Talimat Irak’tan

İddianamede, şüpheli Cuma Topalan’ın internette devlet büyüklerinin isimlerini aradığı ve telefonunda Mustafa Varank’ın fotoğrafının bulunduğu belirtildi. İddianamede, teröristlerin kalabalık bir ekip halinde İstanbul’da Esenyurt ve Sultangazi’de ev kiraladıkları ve yurtdışında ki Sozdar kod adlı Nurhayat Üstündağ adlı terörist tarafından saldırılarda kullanılacak mühimmat ve silahlar gönderildiği belirtildi. Şüphelilerin yapılan ev aramalarında elektrik süpürgesinin içerisinde 9x19 mm ebatında 85 adet tabanca fişeği ele geçirildi.