MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri PKK'da corona virüs belirtisi olan militanlar canlı bomba olmaya zorlanıyor!
ABONE OL
27.03.2020 - 14:04 | | AA

PKK'da corona virüs belirtisi olan militanlar canlı bomba olmaya zorlanıyor!

Bölücü terör örgütü PKK'nın yeni tip corona virüs (Kovid-19) belirtisi görülen teröristleri ölüme terk ettiği ya da canlı bomba eylemcisi olmaya zorladığı ortaya çıktı.

PKK'da corona virüs belirtisi olan militanlar canlı bomba olmaya zorlanıyor!

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dünyada birçok insanın  hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19 salgını, İran, Irak ve Suriye'dekiPKK/PYD/PJAK mensubu teröristlerde de görülmeye başlandı.

Koşullardan dolayı teröristler arasında corona virüs hızla yayıldı.

Corona virüsün terör örgütünde yarattığı panik, teslim olan  teröristlerin ifadeleri, ele geçirilen örgütsel dokümanlar ve teröristler  arasındaki görüşmelere yansıdı.

TERÖRİSTLER KAÇMAK YA DA İNTİHARI ÇARE OLARAK GÖRÜYOR

Buna göre örgüt, virüsle enfekte olan militanlarını ilkel koşullarda  kaderine terk ediyor. Kovid-19 belirtileri bulunan teröristlere tedavi olma s?ansı vermeyen  terör örgütünün sözde yöneticileri, bu teröristleri canlı bomba eylemi yapmaya  zorluyor.

Teröristlerden birçoğu, Türk güvenlik güçlerine teslim olmayı ya da  intihar etmeyi çare olarak görüyor.

ÖRGÜTÜN SÖZDE YÖNETİMİ CORONA VİRÜSE YAKALANAN TERÖRİSTLERLE İLGİLİ  HABERLEŞMEYİ YASAKLADI

Kovid-19 bulaşma riskine karşı örgütün sözde yöneticisi konumundaki  teröristler önlem olarak toplantı yapmıyor. Sözde yöneticilerin sağlık  birimleri, corona virüs belirtilerini taşıyan teröristleri muayeneye kabul  etmiyor.

Salgının, örgütte çözülmeye yol açmasından çekinen örgüt üst yönetimi, corona virüse yakalanan teröristlerin gizli tutulmasını isteyerek bu konuda  haberleşme yapılmasını yasakladı.

 

 

 

 

 

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden paylaştı! Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayınSağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif, “Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın” diyerek tüm vatandaşlara çağrıda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Biri 15, diğeri 17 yaşındaki 2 kız arkadaş 3 gündür kayıp!

Biri 15, diğeri 17 yaşındaki 2 kız arkadaş 3 gündür kayıp!

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

Bor madeninden dezenfektan üretildi

Bor madeninden dezenfektan üretildi

İstanbul'da sıcak saatler! Maske alış verişinde silahlı kavga

İstanbul'da sıcak saatler! Maske alış verişinde silahlı kavga

Sıradaki Haber