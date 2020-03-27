PKK'da corona virüs belirtisi olan militanlar canlı bomba olmaya zorlanıyor!

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dünyada birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19 salgını, İran, Irak ve Suriye'dekiPKK/PYD/PJAK mensubu teröristlerde de görülmeye başlandı.

Koşullardan dolayı teröristler arasında corona virüs hızla yayıldı.

Corona virüsün terör örgütünde yarattığı panik, teslim olan teröristlerin ifadeleri, ele geçirilen örgütsel dokümanlar ve teröristler arasındaki görüşmelere yansıdı.

TERÖRİSTLER KAÇMAK YA DA İNTİHARI ÇARE OLARAK GÖRÜYOR

Buna göre örgüt, virüsle enfekte olan militanlarını ilkel koşullarda kaderine terk ediyor. Kovid-19 belirtileri bulunan teröristlere tedavi olma s?ansı vermeyen terör örgütünün sözde yöneticileri, bu teröristleri canlı bomba eylemi yapmaya zorluyor.

Teröristlerden birçoğu, Türk güvenlik güçlerine teslim olmayı ya da intihar etmeyi çare olarak görüyor.

ÖRGÜTÜN SÖZDE YÖNETİMİ CORONA VİRÜSE YAKALANAN TERÖRİSTLERLE İLGİLİ HABERLEŞMEYİ YASAKLADI

Kovid-19 bulaşma riskine karşı örgütün sözde yöneticisi konumundaki teröristler önlem olarak toplantı yapmıyor. Sözde yöneticilerin sağlık birimleri, corona virüs belirtilerini taşıyan teröristleri muayeneye kabul etmiyor.

Salgının, örgütte çözülmeye yol açmasından çekinen örgüt üst yönetimi, corona virüse yakalanan teröristlerin gizli tutulmasını isteyerek bu konuda haberleşme yapılmasını yasakladı.