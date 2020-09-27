PKK’dan temizlenen bölge milli park oldu

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarla terörden arındırılan 3 bin 400 rakımlı Cilo Dağlarındakı bazı alanlar ile Sat Buzul Gölleri, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile “milli park” ilan edildi. Hakkâri Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı’nın alanı 27 bin 500 hektar olarak belirlendi. El değmemiş doğasıyla milli park bölgesi, ekoturizm başta olmak üzere Hakkâri’ye pek çok açıdan gelir sağlayacak.

6 ilde ‘hassas alan’

İstanbul, Adana, Balıkesir, Gümüşhane, Kahramanmaraş ve Mersin’deki bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkındaki kararlar da Resmi Gazete’de yer aldı. Buna göre, Adana’nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü, Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki Taşlı (Yassı) Ada, Gümüşhane’nin merkez ilçesindeki Santa Harabeleri, İstanbul’un Tuzla ilçesindeki Kamil Abduş Gölü ve çevresi ile Sakız Adası, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Döngel Mağarası, Mersin’in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası ile Tarsus ilçesindeki Tarsus Dalyanı’nın koruma statüleri “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil ve ilan edildi. Bu arada, yayımlanan bir başka karar ile Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi ile Niğde Merkez ilçesi sınırları içerisinde yer alan bazı bölgeler “kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı” ilan edildi.