PKK'lı teröristlere yardım ediyorlardı... Tutuklandılar

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsalda gerçekleştirilen operasyonda terör örgütüne malzeme temin ettiği belirlenen E.S. ile Ö.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve daha önceden terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan kaydı bulunan zanlılar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda E.S. ile Ö.S'ye ait çadırlarda yapılan aramada 5 cep telefonu, lehim makinesi, kumanda, elektrik devre motoru, 13 devre kartı ve çok miktarda elektronik malzemeyle patlayıcı ve patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan kablo, pil ve anahtar düzeneği bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.