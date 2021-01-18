MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri PKK'nın finans kaynağına büyük darbe!
ABONE OL
18.01.2021 - 11:45 | | AA

PKK'nın finans kaynağına büyük darbe!

Van ve Hakkari'de 2020 yılında yaklaşık 11 ton uyuşturucu, 1 milyon 560 bin kök Hint keneviri ve 5 ton asit anhidrit ele geçirerek uyuşturucu tacirlerine adeta nefes aldırmadı.

PKK'nın finans kaynağına büyük darbe!

İran ve Irak sınırını son yıllarda kurulan üs bölgeleriyle kontrol  altında tutan, kent merkezlerinde başarılı operasyonlar gerçekleştiren jandarma  ve emniyet müdürlüğü ekipleri, Hakkari ve Van üzerinden batı illerine uyuşturucu  sevkiyatını büyük oranda önledi.

Terör olaylarının azalmasıyla uyuşturucuyla mücadeleye ağırlık veren  güvenlik güçleri, bölgeden batı illerine, oradan da Avrupa ülkelerine götürülmek  istenen uyuşturucuya geçit vermedi.

Narkotik dedektör köpekleri sayesinde en gizli bölmelere  yerleştirilen, kokuyu önlemek için kullanılan yöntemlere rağmen uyuşturucu  tacirlerinin oyununu bozan güvenlik güçleri, terör örgütünün en büyük finans  kaynağına da büyük darbe vurdu.

Son yıllarda ele geçirilen uyuşturucu miktarında Türkiye'de ilk  sıralarda yer alan Van'da güvenlik güçlerince 2020 yılında gerçekleştirilen  operasyonlarda 5 ton 622 kilogram eroin, 738 kilogram sentetik uyuşturucu, 1 ton  281 kilogram esrar ve 254 kilogram afyon sakızı, 1 milyon 560 bin kök Hint  keneviri ele geçirildi, işlem yapılan 1735 şüpheliden 342'si tutuklandı.

Hakkari'de de geçen yıl önemli operasyonlara imza atan güvenlik  güçleri, 2,5 ton eroin, 500 kilogram esrar ve 5 ton asit anhidrit ele geçirdi.

Bu yıl da uyuşturucuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdüren jandarma ve  emniyet birimleri, yılbaşından bu yana Van'da 130, Hakkari'de 350 kilogram  uyuşturucu ele geçirdi.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ, İRAN VE IRAK SINIRINDA CANLA BAŞLA GÖREV  YAPIYOR"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine,  2020 yılında kentin en huzurlu, en güvenli dönemini yaşadığını söyledi.

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlara  imza attığını belirten Akbıyık, uyuşturucuyla da kararlı mücadelenin  yürütüldüğünü dile getirdi.

Polis ve jandarma ekiplerinin özverili çalışmalarıyla geçen yıl ele  geçirilen uyuşturucu miktarında kentin tarihinin en yüksek rakamlarına  ulaştıklarını vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Ele geçirilen eroin 2,5 tonu buldu. Bu, son birkaç yılın toplamı  kadardır. Gerek polisimiz gerek jandarmamız, İran ve Irak sınırında canla başla  görev yapıyor. İnsanlarımızın zehirlenmesini engellemek için gösterilen büyük  fedakarlıklarla bu oranlara ulaştık. 5 ton asit anhidrit ele geçirildi ve bundan  da büyük oranda eroin yapıyorlar. Terörle uyuşturucu birbiriyle bağlantılı.  Terörün bitişiyle inşallah uyuşturucuya yönelik faaliyetleri de var gücümüzle,  devletin tüm imkanlarıyla, polisimiz, jandarmamız, askerimizle önleyeceğiz."

"MESAFENİN KISA OLMASI NEDENİYLE 'BALKAN ROTASI' TERCİH EDİLİYOR"

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili  Muhsin Dumlupınar da uyuşturucu satışının ve naklinin engellenmesi için gece  gündüz görev yaptıklarını belirtti.

Kentte son yıllarda ciddi miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğine  dikkati çeken Dumlupınar, şöyle konuştu:

"Van, İran'la uzun sınır hattına sahip. Afganistan'da eroinin ham  maddesi olan haşhaş üretiminin yaygınlaşmasıyla ham maddeler işleniyor. İran  sınırından gerek kaçak yollarla gerekse yasal yüklerin arasına gizlenerek  ülkemize ve Avrupa piyasasına gönderilmeye çalışılıyor. Bu, 'Balkan rotası'  olarak biliniyor. Emniyet Müdürlüğümüz ve Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığının  destekleriyle bu konuda kararlı mücadele yürütüyoruz. Van'da son 4 yılda ortalama  5-6 ton dolayında uyuşturucu ele geçirildi. Balkan rotasının yanında kuzey ve  güney rotaları bulunuyor ama mesafenin daha az olmasından dolayı ülkemiz  üzerinden geçiş tercih ediliyor."

"EMNİYET BİRİMLERİNİN YAKALAMALARININ YÜZDE 40'I VAN'DAN"

Narkotik ekipleri olarak geçiş güzergahı üzerinde bulunan Van'da büyük  çaba göstererek uyuşturucuya geçit vermediklerini vurgulayan Dumlupınar, bu  sayede son yıllarda rekor denilebilecek miktarlarda uyuşturucu ele geçirdiklerini  aktardı.

Geçen yıl Van Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri olarak 4 ton 311  kilogram eroin, 377 kilogram sentetik uyuşturucu ve 156 kilogram Afyon sakızı ele  geçirdiklerini belirten Dumlupınar, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de emniyet birimleri arasında toplam ele geçirilen  uyuşturucunun yüzde 40'ı Van'da yakalandı. Hem toplum sağlığımızın korunması hem  de geleceğimiz olan gençlerin korunması için bu konuda elimizden gelen gayreti  gösteriyoruz. Elde ettiğimiz başarı ortada. Biz bu mücadeleyi yürütürken  kaçakçılar da yeni yöntemler deniyor. 'Zula' diye tabir edilen kaçak maddenin  saklanmasına yönelik arayışları oluyor. Arkadaşlarımızın özverisiyle bunun da  üstesinden geliyoruz. Operasyonlarda hassas burunlar olan narkotik köpekleri  bizim en büyük yardımcımız. Elde ettiğimiz başarılarda onların büyük etkisi oldu.  Onlar ne kadar farklı yöntemler, metotlar denese de biz daha iyisini yaparak  mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

"ELE GEÇİRİLEN HER GRAM EROİN TERÖRE VURULAN BİR DARBEDİR"

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdür  Vekili Fatih Dörtdoğan da bu yıl geçen yıllara oranla hem uyuşturucu madde hem de  şüpheli yakalamalarında önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Kentin Irak ve İran'a sınır olması nedeniyle yoğunluk yaşandığını  anlatan Dörtdoğan, şunları ifade etti:

"Uyuşturucu ve terörün iç içe olduğu bu bölgede uyuşturucuya vurulan  her darbe aynı zamanda teröre de vuruluyor. Zehir tacirleri her yöntemi deniyor.  Yaptıkları zulaları bulabilecek teknolojiye, ekipmanlara ve insan gücüne sahibiz.  Bu işe sadece uyuşturucuyla mücadele olarak bakmıyoruz. İstihbarat, terörle  mücadele ve diğer birimlerimizin üstün gayretleriyle bu başarılara imza attık.  Terörün en büyük finans kaynağı uyuşturucu. Aldığımız her bir gram uyuşturucunun  aslında teröre indirilen bir darbe olduğunu biliyoruz. Arkadaşlarımız da bu  bilinçle çalışıyorlar. Tüm dünya çocuklarını kendi çocuklarımız gibi görüyor, o  bilinçle mücadele ediyoruz.

 Önceki yıl kentte polis bölgesinde 728 kilo eroin ele geçirilirken bu  sene bu rakam 1 ton 553 kiloya çıktı. Hakkari, yıllarca terör ve uyuşturucuyla  anılıyordu ama son yıllarda yapılan başarılı mücadeleden sonra çoluğumuz  çocuğumuz, halkımız güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşamlarına devam ediyorlar.  Ülkemiz genelinde ve özellikle ilimizde terör örgütü PKK'ya indirilen darbe,  uyuşturucuya karşı yürütülen mücadele sayesinde Hakkari'de artık huzur ve güven  ortamı hakim."

 

 

 

Son dakika... Kar yağışı ne kadar sürecek? Bünyamin Sürmeli açıkladıİstanbul hasret kaldığı kar yağışına yıllar sonra ulaştı. Aslında son bir kaç yılın açık ara en fazla yağışlarının kayda geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki son durum ne? Kar yağışı daha ne kadar devam edecek?
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Site sakinleri şaşkına döndü! Hırsızlar bahçe kapısını 10 saniyede çaldı

Site sakinleri şaşkına döndü! Hırsızlar bahçe kapısını 10 saniyede çaldı

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Cevat Akşit öldü mü? Cevat Akşit Hoca kimdir, kaç yaşında?

Cevat Akşit öldü mü? Cevat Akşit Hoca kimdir, kaç yaşında?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet