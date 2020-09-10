PKK'nın kundakçılarına suç üstü! Atina'ya kaçmaya çalışırken yakalandı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin ilk operasyonu, 07 Eylül günü Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde etrafa ses bombası ve havai fişek atarak yangın çıkarmaya çalışan 3 maskeli şahsa yönelik oldu. Bombaları ve fişekleri attıktan sonra kaçarak ortadan kaybolan saldırganların yakalanmasına yönelik olarak yapılan detaylı çalışmalarda, bölgede çalılık alan içerisinde gizlenmiş J.K. ve M.Ç. isimli 2 şahısı yakalayan ekipler, bu şahıslarla birlikte yanlarında bulunan 3 adet atılmaya hazır fitilli molotof, 1 çift inşaat eldiveni, 1,5 litre pet şişe içerisinde benzin, 1 adet yüz maskesi ile 1 adet şapka bulup el koydu.



Ses bombası ve havai fişekleri attıkları belirlenen ve yangın çıkarma peşinde oldukları tespit edilen 2 şahısın evlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile birlikte 3 adet fişek, 1 adet laptop ve PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçiren ekiplerin emniyetteki işlemlerinin ardından bu gün adli makamlara sevk ettiği 2 saldırgan tutuklanıp cezaevine konurken, tutuklanan 2 örgüt mensubu saldırganla birlikte hareket edip etrafa bomba ve havai fişeği atıp yangın çıkarmaya çalışan üçüncü şatosu yakalama çalışmaları devam ediyor.



TEM polisinin ilk operasyondan 3 gün sonra bu gün sabah saatlerinde düzenlediği ikinci operasyon ise Esenler de gerçekleşti. Yapılan istihbarat paylaşımında, PKK/KCK–PYD/YPG terör örgütü mensubu olan ve Suriye’de bulunduğu dönemde örgütün sözde istihbarat ve özel kuvvet yapılanmalarında faaliyet gösterdiği belirlenen M.Ö. isimli teröristin, Ağustos ayı içerisinde Türkiye'ye illegal yollardan girdiği ve önümüzdeki günlerde yine illegal yollardan Yunanistan’a geçmek üzere İstanbul'a geldiği bilgisiyle harekete geçen TEM ekiplerini bu gün sabah saatlerinde Esenler de kaldığı adresi belirleyerek kendisini yakalayıp gözaltına aldı. Aynı zamanda örgütün sözde özel kuvvet ekibinden olduğu ve örgütsel faaliyetler için Yunanistana gitmeye çalıştığı öğrenilen teröristin emniyetteki işlemleri devam ediyor.