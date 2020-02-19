PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Derecik ilçesi Ormancık köyü kırsalına dün operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında tespit edilen sığınakta, AT-40 füzesi, 6 roketatar mühimmatı, 2 el bombası ve telsiz ele geçirildi.