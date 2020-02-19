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19.02.2020 - 12:01 | | AA

PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi.

PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ve  İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü  PKK/KCK'nın  faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam  ediyor.

Bu kapsamda, Derecik ilçesi Ormancık köyü kırsalına dün operasyon  düzenlendi.

Operasyon sırasında tespit edilen sığınakta, AT-40 füzesi, 6 roketatar  mühimmatı, 2 el bombası ve telsiz ele geçirildi.

 

 

 

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