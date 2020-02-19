19.02.2020 - 12:01 | | AA
PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi
Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Derecik ilçesi Ormancık köyü kırsalına dün operasyon düzenlendi.
Operasyon sırasında tespit edilen sığınakta, AT-40 füzesi, 6 roketatar mühimmatı, 2 el bombası ve telsiz ele geçirildi.