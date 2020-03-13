PKK'ya ağır darbe! İmha edildi

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu kırsal bölgeye 'Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu' başlatıldı. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.
Burada yapılan aramalarda ise 2 kablo bağlantılı pil bloku, 13 orta boy pil, 3 metre elektrik kablosu, 1 görüntü kayıt cihazı, 2 laptop bataryası ve 1 el feneri ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el koyulurken, diğer malzemeler ise imha edildi.
İkinci vakanın son durumunu canlı yayında açıkladıBilim Kurulu üyesi Firdevs Aktaş corona virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Aktaş, ikinci vakanın durumunun kontrol altında ve iyi olduğunu açıkladı. Üye Firdevs Aktaş, "Yoğun bakım ihtiyacı olan bir hasta olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.