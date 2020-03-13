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13.03.2020 - 12:37 | | DHA

PKK'ya ağır darbe! İmha edildi

Bitlis kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.

PKK'ya ağır darbe! İmha edildi

 Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu kırsal bölgeye 'Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu' başlatıldı. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.

Burada yapılan aramalarda ise 2 kablo bağlantılı pil bloku, 13 orta boy pil, 3 metre elektrik kablosu, 1 görüntü kayıt cihazı, 2 laptop bataryası ve 1 el feneri ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el koyulurken, diğer malzemeler ise imha edildi.

 

 

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