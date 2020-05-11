PKK'ya ağır darbe! Patlayıcı ve el bombaları ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik korucularının katılımıyla, 7 Mayıs günü, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 'Kavaklı-3 Operasyonu' başlatıldı.

Ekiplerin, merkeze bağlı Taşbaşı ve Çimenli köyü ile Yüksekova'nın Akpınar köyü kırsalında yaptıkları arazi taramalarında, bir mağarada 7 el yapımı patlayıcı (EYP), 2 el bombası, çok sayıda örgütsel doküman ve 57 av tüfeği ele geçirdi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.