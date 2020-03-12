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12.03.2020 - 10:50 | | DHA

PKK'ya bir darbe daha! 17 sığınak imha edildi

Siirt’te, dün jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı 'Kapan-7 Garisa' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 17 sığınak, tahrip edildi.

PKK'ya bir darbe daha! 17 sığınak imha edildi
PKK'ya bir darbe daha! 17 sığınak imha edildi
PKK'ya bir darbe daha! 17 sığınak imha edildi
PKK'ya bir darbe daha! 17 sığınak imha edildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ve Pervari kırsalında 480 personelden oluşan 46 timin katılımıyla dün başlatılan ‘Kapan-7 Garisa' operasyonu sürüyor. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada PKK'lı teröristlerin kullandığı 17 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 el yapımı patlayıcı, silah, mühimmat ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçti. Malzemeler güvenlik güçlerince imha edilirken, sığınaklar ise kullanılmaz hale getirildi.

 

 

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