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03.03.2020 - 12:07 | | AA

PKK'ya şubat ayında ağır darbe!

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik şubat ayında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 74 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'ya şubat ayında ağır darbe!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel  Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ve  kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik  korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz ve kar kış demeden şehir merkezleri ve kırsal alanların  yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava  koşullarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik  güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya şubat ayında ağır darbe vurdu.

Derlenen bilgilere göre, şubat ayında yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında 74 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya ve gençlik yapılanmasına yönelik şubatta  birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 395 zanlıdan 54'ü  tutuklandı. Gözaltındaki diğer zanlıların emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için  çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

SÖZDE SORUMLULAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olumsuz hava koşullarına rağmen kırsalda operasyonlarını kararlılıkla  sürdüren güvenlik güçleri, şubat ayında örgütün birçok sözde sorumlusunu da  etkisiz hale getirdi.

Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan PKK'lı  terörist Ömer Oran, 8 Şubat'ta Erzurum'da etkisiz hale getirildi. Terörist  Oran'ın terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı grup sorumlusu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 16 Şubat'ta  terör örgütünün "saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu"nun da arasında olduğu  PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya  Duman, 25 Şubat'ta MİT ve TSK tarafından Irak'ın Sincar bölgesinde  gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, yıl başından beri ikna yöntemiyle teslim olan  terörist sayısının şubat sonu itibarıyla 49'a yükseldiğini bildirdi.

 

 

 

 

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