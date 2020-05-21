‘Plastik atık’ tartışması

Greenpeace Akdeniz’in Eurostat’dan derlediği verilere göre, AB ülkelerinden Türkiye’ye ithal edilen plastik atık oranı son 15 yılda 173 kat arttı. Greenpeace Akdeniz Plastik Proje Sorumlusu Nihan Temiz Ataş, Türkiye’nin kendi çöpüyle baş edemezken başka ülkelerden plastik atık ithal ederek daha büyük çevre sorunlarına kapı açacağı uyarısında bulundu.

Plastik atığın geri dönüşümünün zahmetli ve pahalı olduğuna dikkat çeken Ataş, şunları söyledi:

‘Yasaklanmalı’

“Ülkeler plastik atıklarını başka ülkelere satmanın daha kolay ve ucuz olduğunu keşfetti. Tam burada Çin devreye girdi. Ancak Çin’in plastiklere yönelik 2018 ithalat yasağı, küresel geri dönüşüm sisteminin zararlı doğasını süpürülen halının altından dünyaya ifşa etti. Çok geçmeden plastik atık ithalatının yeni adresi Türkiye oldu. Türkiye’nin ithalatı 2016 yılı başında ayda 4 bin ton iken 2019’da ayda 48 bin 500 tona çıktı. Kontrolsüz plastik atık ithalatı Türkiye’nin kendi geri dönüşüm sisteminde var olan sorunların artmasından başka bir işe yaramayacak. Üstelik koronavirüs salgınında bu plastik atıkların virüsü yayma riski de var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın plastik atık ithalatını yasaklamasını talep ediyoruz.”

‘213 kamyon’

Çevre örgütünün paylaştığı veriler şöyle; “Avrupa’dan plastik çöp almada birinci olduk. Avrupa Birliği ülkelerinden 2019 yılında ithal edilen 14 milyon ton atığın 582 bin 296’sı plastikti. 2019 yılında plastik atık ithalatı en yüksek seviyeye ulaşarak aylık ortalama 48,500 tona yükseldi. Bunun ilk beş sorumlusu İngiltere (153,967), İtalya (89,047), Belçika (85,843), Almanya (67,466) ve Fransa’dan (56,824) gelen atıklar. 2004-2019 yıllar arasında plastik atık ithalatımız 173 kat artı.

Bu her gün 213 kamyon dolusu plastiğin ülkemize boşaltılması demek.”