Plastik bidonda 3 kilo 806 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, İstihbarat ve Kaçakçılık şubelerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Van'dan yola çıkan otomobildeki uyuşturucunun Eskişehir üzerinden farklı illere götürüleceği tespit edildi. Plakası belirlenen otomobil, Eskişehir girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, plastik bidon içerisinde, 3 kilo 806 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Adı açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen sıvı metamfetaminin, insan beyni ile psikolojisini kısa sürede yok edici etkisi bulunan en tehlikeli uyuşturucu maddelerden biri olduğu belirtildi.