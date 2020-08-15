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15.08.2020 - 11:01 | | DHA

Plastik bidonda 3 kilo 806 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi

Eskişehir'de, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 806 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı

Plastik bidonda 3 kilo 806 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, İstihbarat ve Kaçakçılık şubelerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Van'dan yola çıkan otomobildeki uyuşturucunun Eskişehir üzerinden farklı illere götürüleceği tespit edildi. Plakası belirlenen otomobil, Eskişehir girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, plastik bidon içerisinde, 3 kilo 806 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Adı açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen sıvı metamfetaminin, insan beyni ile psikolojisini kısa sürede yok edici etkisi bulunan en tehlikeli uyuşturucu maddelerden biri olduğu belirtildi.

 

Hazır beton tesisindeki heyelan anı kameradaTrabzon'da Of-Çaykara karayolu Dumlusu mevkisindeki hazır beton döküm tesisi çevresinde meydana gelen heyelan anı, şantiye çalışanınca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Heyelanda, yamaçta bulunan 2 katlı boş evin toprakla birlikte şantiye alanına sürüklendiği görüldü. Görüntüde; toprak kayma anı sırasında, kayıt yapan kişinin, 'Beton santralimiz gitti, eyvah eyvah, arabaları alın oradan' diye bağırarak uyardığı duyuluyor.
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