PMYO sınavları ne zaman? 2019-2020 PMYO 2. sınıflar eğitim sonu sınavı tarihleri belli oldu!

2019-2020 Eğitim yılında bazı sınavlar koronavirüs salgını nedeniyle ileri tarihlerde uygulandı. Halen uygulanmaya devam eden sınavlar arasına PMYO eğitim sonu sınavları da dahil oldu. 2019-2020 PMYO 2. sınıflar eğitim sonu sınav tarihleri ne zaman? İşte merakla araştırılan o günler...

PMYO EĞİTİM SONU SINAVI NE ZAMAN?

"03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümleri gereği, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

04-05 Eylül 2020 tarihlerinde öğrenim gördükleri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde yapılacaktır.

Anılan yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur."