Polis bile şok oldu! Turşu bidonundan mazot deposu yaptı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Kavşağı'nda kasasında başka bir kamyonu taşıyan Z.Ç. yönetimindeki 36 G 80029 plakalı kamyonu durdurdu.

Geçici plakanın bir tankere ait olduğunu belirleyen polis ekipleri, kamyonun deposunun da turşu bidonundan yapıldığını fark etti.

Araca ait evraklarını inceleyen polisler, kamyonun ve üzerinde taşıdığı aracın trafikten çekme belgeli olduğunu tespit etti.

Muayenesi ve sigortası bulunmayan, kanuna aykırı araç taşıyan, çekme belgesi bulunan ve başka araca ait plaka kullanan kamyon şoförüne 11 bin 147 lira para cezası uygulandı.

Kars'tan Konya'ya gittiği öğrenilen kamyon ile üzerindeki diğer araç otoparka çekildi.