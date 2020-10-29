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29.10.2020 - 10:30 | | İHA

Polis çareyi böyle buldu! Araçları iterek yolu açtı

 E-5’te suda mahsur kalan araçlar nedeniyle trafik oluştu. Polis ekipleri araçları yaklaşık 600 metre iterek yolu açtı.

Polis çareyi böyle buldu! Araçları iterek yolu açtı

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle E-5 karayolu Çobançeşme mevkiinde biriken suda 4 araç mahsur kaldı. Yolda kalan araçların içinde mahsur kalanları ise A bölge Trafik Amirliğine bağlı ekip kurtardı.

Olay yerine çekici çağıran polis memurları araç içerisinde bulunan kadın ve çocukları olay yerine gelen çekiciye bindirdikten sonra, araçları tek tek çekicilere yükledi. Bu sırada yolda uzun araç kuyrukları oluşunca polis, son kalan aracı ise itmeye başladı.

Yoldan geçen bir otobüsten inen vatandaş da polis ekiplerine yardım etti. Aracın boş bir alana alınmasının ardından E-5’te trafik normale döndü.

Yolda kalan aracın sürücüsü ise, "Biz suyu gördük, 'yüksek değil geçeriz' diye düşündük ama su yüksekmiş mahsur kaldık" dedi.

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