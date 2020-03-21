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21.03.2020 - 10:22 | | DHA

Polis, corona virüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

Adana'da polis, vatandaşları, kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtıp, 'corona virüs testi uygulayacağız' diyerek dolandırıcılık ve hırsızlık yapan kişilere karşı uyardı.

Polis, corona virüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşlara broşür dağıtarak, "Kendilerini sağlık görevlisi tanıtıp, vatandaşlara corona testi yapıyoruz diyerek dolandıran kişilere inanmayın. Hiçbir kamu görevlisi vatandaştan para almaz. Bu dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Bu kişiler aynı zamanda girdikleri evlerden hırsızlık yapıyorlar" uyarısında bulundu.

Vatandaşların teşekkür ettiği polislerin, broşür dağıtımı sırasında maske ve eldiven taktıkları görüldü.

Polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

Polis, corona virüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

 

İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlamalarında 'sosyal mesafe' uyarısıİÇİŞLERİ Bakanlığı, asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.
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