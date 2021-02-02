MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Polis, 'Dürüm siparişi getirdik' diyerek baskın yaptı!
ABONE OL
02.02.2021 - 10:51 | | DHA

Polis, 'Dürüm siparişi getirdik' diyerek baskın yaptı!

İstanbul Fatih’te amatör spor kulübü lokalinde yasak olmasına rağmen kumar oynadıkları belirlenen 25 kişi hakkında işlem yapıldı. Polis, otomatik kapılarını 'Dürüm siparişi getirdik' diyerek açtırıp girdi.

Polis, 'Dürüm siparişi getirdik' diyerek baskın yaptı!

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş büro ile Güvenlik Büro ekipleri, alınan ihbarları değerlendirerek, dışında tabela bulunmayan içeride ise Öz İskenderpaşa Spor Kulübü Derneği yazılı tabela bulunan lokalde denetim yapmak istedi. Ekipler akşam saatlerinde girmek istedikleri otomatik demir kepenk ile kapalı işyerinin kapısını açtırmak için farklı bir yöntem izledi.

"SİPARİŞLERİNİZİ GETİRDİM"

İki polis, yakındaki bir fırından pide yaptırarak bunu dürüm halinde paket edilmesini sağladıktan sonra kapı yanındaki pencereye yaklaşarak, "Siparişinizi getirdim" diye seslendi. Kısa süre sonra otomatik demir kapı açılınca ekipler içeri girdi.

Polis ekipleri, içeride sadece biri maskeli, 25 kişi bulunduğunu bunların çeşitli oyunlar oynadığını belirledi. Polisler, maskelerini takmalarını istediği içeride bulanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesilmesi için tutanak düzenlendi.

Dernek Başkanı olduğunu belirten Bekir Özçelik hakkında işlem yapıldı. İçeride bulunan çevresindekilerin 'Rambo' olarak seslendiği 80 yaşındaki bir kişi denetim ve yasakların gereksiz olduğunu ima ederken, "Şimdi bu millet ne yapacak? nereye gidecek? Ne yasağı, İngiltere, ne yaptı? "Herkesi serbest bıraktı. Ölen ölür, kalan kalır." dedi.

 

İstanbul'da dev fuhuş operasyonuİstanbul'da fuhuş çetesi 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından büyük bir operasyonla çökertildi. 32 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında çetenin yönetici kadrosunda bulunan 14 şüphelinin de bulunduğu toplam 42 kişi gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim, aşı tarihini de sıraya koydu

Son dakika: MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim, aşı tarihini de sıraya koydu

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Son dakika! Antalya'da dev operasyon! 115 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika! Antalya'da dev operasyon! 115 kilo eroin ele geçirildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet