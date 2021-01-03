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03.01.2021 - 14:28 | | DHA

Polis eve baskın yaptı! Çoraptan 30 gram bonzai çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, polis ekiplerince eve düzenlenen baskında, çorap içine gizlenen 30 gram bonzai ele geçirildi.

Polis eve baskın yaptı! Çoraptan 30 gram bonzai çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen F.Ş.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, çorap içinde kağıtlara sarılı, satışa hazır 30 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Ş. ile ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

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