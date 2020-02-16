Polis, görme engelli genç için spiker oldu

Maçı seyretmek üzere iki meslektaşıyla birlikte tribünde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Emre Bedir, görevli bir şahıs tarafından yanlarına getirilip oturtulan görme engelli vatandaşın “Ağabey maçı anlatır mısın?” ricasıyla adeta spiker oldu. Polis memuru Bedir’in sahada gördüğü mücadeleyi anlatımıyla görme engelli vatandan zaman zaman heyecana kapılıp yerinden fırladı. Maç sonunda kendisine adeta göz olan polis memuru Bedir’e teşekkür ederek bir stadyum görevlisinin yardımıyla ayrıldığı öğrenilen görme engelli vatandaşın bu heyecanlı maç izlemesi ve polis memurunun ona göz olup maçı anlatması ise sosyal medyada en çok konuşulup paylaşılan konu oldu.



